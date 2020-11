Wellens pakt zege in veertiende etappe van Ronde van Spanje

Wielrenner Tim Wellens heeft de veertiende etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De Belg van Lotto-Soudal heeft daarmee zijn tweede ritzege in de Vuelta te pakken. Wellens was een van de zes koplopers van de dag, en versloeg de Canadees Michael Woods en Zdenek Stybar in de finale. De Nederlanders Dylan van Baarle (Ineos-Grenadiers) en Thymen Arensman (Sunweb) waren ook onderdeel van de groep vluchters. Zij werden vierde en zesde.

De stand in het algemeen klassement bleef onveranderd. Het peloton met daarin alle klassementsrenners finishte op ruim drie minuten van de koplopers. Dat betekent dat Primoz Roglic (Jumbo-Visma) nog steeds de leider is met 39 seconden voorsprong op de Ecuadoraan Richard Carapaz. De Brit Hugh Carthy volgt op 47 tellen op plaats drie.

De Vuelta heeft nog vier etappes te gaan.