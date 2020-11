Formule 1 voegt avondrace in Saudi-Arabië toe aan kalender 2021

De Formule 1 heeft bevestigd dat er volgend jaar in november voor het eerst een Grote Prijs van Saudi-Arabië wordt verreden. Het wordt een avondrace op een stratencircuit in de stad Jeddah.

De race is mede het gevolg van de sponsordeal die de koningsklasse van de autosport eerder dit jaar sloot met Aramco, de grootste oliemaatschappij ter wereld.

De Formule 1 maakt melding van een race door de straten van Jeddah aan de oevers van de Rode Zee. “Een prachtig decor voor een weekend vol live autosport, entertainment en cultuur in de op een na grootste stad van Saudi-Arabië.”

De racekalender van 2021 is nog niet officieel naar buiten gebracht. Op de voorlopige kalender die media onlangs naar buiten brachten was de race in Saudi-Arabië al aangekondigd. Er staan 23 grands prix op, waaronder ook die van Nederland op circuit Zandvoort. De Dutch Grand Prix zou in september zijn gepland.

“Saudi-Arabië is een land dat snel een centrum voor sport en entertainment aan het worden is, met veel grote evenementen. We zijn erg blij dat de Formule 1 daar vanaf volgend seizoen zal racen”, zei Formule 1-baas Chase Carey. “Met 70 procent van de bevolking jonger dan 30 jaar, zien we een groot potentieel om nieuwe fans te bereiken.”

Amnesty International gaf eerder dit jaar een waarschuwing aan de Formule 1 en stelde racen in een land met slechte mensenrechtensituatie ter discussie. Wereldkampioen Lewis Hamilton, een groot voorvechter van gelijke rechten voor iedereen, wees een race in Saudi-Arabië niet op voorhand af. “Wij zijn een krachtig platform om dingen in beweging te krijgen. Sport heeft de kracht om de wereld ten goede te veranderen”, zei de zesvoudig wereldkampioen afgelopen weekeinde bij de race op Imola.

De race in Saudi-Arabië is de derde Formule 1-race in het Midden-Oosten. Bahrein en Abu Dhabi staan al jaren op de kalender.