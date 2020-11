Motorracer Rossi test negatief en hoopt op rentree in Valencia

Motorcoureur Valentino Rossi kan mogelijk dit weekeinde meedoen aan de Grote Prijs van Europa in Valencia. De Italiaanse zevenvoudig wereldkampioen in de MotoGP is negatief getest op het coronavirus en uit zijn thuisisolatie. De 41-jarige coureur uit het fabrieksteam van Yamaha is onderweg naar Valencia. Indien hij vrijdag nogmaals negatief test, kan hij op de motor stappen.

Rossi miste al twee grands prix door een besmetting met het coronavirus. Hij testte zelfs twee keer positief en moest de GP van Aragón en de Teruel Grand Prix overslaan. Mocht de test vrijdag onverhoopt weer positief zijn, dan mag Rossi niet starten. Yamaha heeft de Amerikaan Garrett Gerloff als vervanger paraat in Valencia.