Sprinter Philipsen wint vijftiende en langste etappe Vuelta

De Belgische wielrenner Jasper Philipsen heeft de vijftiende en langste etappe van de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. Hij was na een rit over 230 kilometer de snelste in de massaspurt.

De etappe werd verreden in zware weersomstandigheden en telde vijf klimmetjes van de derde categorie. In de finale meters, die lichtjes omhoog liepen, troefde Philipsen (UAE-United Emirates) alle sprinters af. De Duitser Pascal Ackermann werd tweede en diens landgenoot Jannik Steimle derde.

Vanaf de laatste 3 kilometer werden er geen onderlinge verschillen meer gerekend, met uitzondering van bonificatieseconden. In de top van het algemeen klassement veranderde er daarom niets. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) voert nog steeds de ranglijst aan met 39 seconden voorsprong op de Ecuadoraan Richard Carapaz. De Brit Hugh Carthy volgt op 47 tellen op plaats drie.

De Italiaan Matteo Cattaneo (Deceuninck – Quick-Step) reed bijna 30 kilometer solo op kop en lang zag het ernaar uit dat hij de ritzege zou pakken. Het zou de honderdste zege van de Belgische wielerploeg in een grote ronde zijn geweest, nadat vorige week sprinter Sam Bennett namens Deceuninck – Quick-Step in de negende etappe werd gedeclasseerd vanwege een onreglementaire duw. Maar in de laatste kilometers verhoogden de sprintploegen in het peloton het tempo en rekenden ze Cattaneo in.

De sprint in het kleine dorpje Puebla de Sanabria was een prooi voor Philipsen, die zijn eerste zege in deze Vuelta pakte na een eerdere tweede plaats in etappe vier. “Ik had nooit verwacht dat het een sprint zou worden aan het begin van de etappe”, vertelde de 22-jarige Philipsen rillend van de kou. De Belg neemt na afloop van de Vuelta afscheid van de ploeg UAE-United Emirates. “Maar vandaag werd toch onverwacht het perfecte moment om te winnen. Ik ben heel trots en ga nu genieten van het moment.”

Het peloton rijdt vrijdag van Salamanca naar Ciudad Rodrigo. De zestiende etappe bestaat uit 162 kilometer met een beklimming van de tweede en eerste categorie. Zondag is de achttiende en laatste etappe van de Vuelta.