Strafpunten voor Yamaha in MotoGP na geknoei met motoren

Het Japanse motormerk Yamaha is gestraft voor het knoeien met motoren. De internationale motorsportfederatie FIM trok 50 punten af in de stand van het WK voor de constructeurs. Yamaha zakte daardoor naar de derde plaats achter de nieuwe leider Ducati en Suzuki.

Yamaha heeft volgens de FIM de technische regels overtreden door zonder instemming van de andere merken allerlei wijzingen aan te brengen aan de motoren. Dat was aan het begin van het seizoen in de MotoGP, toen Yamaha veel problemen had.

De straf voor Yamaha heeft geen gevolgen voor de individuele stand van het WK, waarin Joan Mir van Suzuki de leiding heeft. Maar de Yamaha-coureurs Fabio Quartararo, Franco Morbidelli en Maverick ViƱales maken allemaal nog kans op de wereldtitel.