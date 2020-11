Tennisseizoen begint mogelijk met reeks toernooien in Melbourne

Het tennisseizoen wordt in januari mogelijk ingeluid met meerdere toernooien in Melbourne. Tennis Australia overweegt om de ATP Cup in zijn geheel in de speelstad van de Australian Open te houden.

De ATP organiseerde begin dit jaar voor het eerst de ATP Cup, een teamcompetitie in de steden Perth, Sydney en Brisbane. Het evenement geldt als voorbereidingstoernooi voor de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Normaliter zijn de tennissers pas vanaf half januari actief in Melbourne.

“Spelers komen half december aan en moeten twee weken in quarantaine voorafgaand aan de toernooien. En dan zullen ze vier weken in Melbourne spelen”, schetste Craig Tiley in lokale media een van de scenario’s. “En zo niet, dan worden de evenementen in de andere steden gespeeld en komen ze daarna pas naar Melbourne.”

Volgens Tiley wordt er een bubbel gecreĆ«erd waarbij tennissers zich alleen tussen het hotel en de tennisbanen mogen verplaatsen. Tiley: “Het is ons doel om het de veiligste bubbel ter wereld te maken.”

Tennis Australia heeft aangegeven volgende week een besluit te nemen. Ze laten de beslissing afhangen van de maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

De ATP Cup staat van 1 tot en met 10 januari op de kalender. De Australian Open begint een week later, op maandag 18 januari.