Tennisser Schwartzman op drempel ATP Finals

De Argentijn Diego Schwartzman is nog één zege verwijderd van een plek in de ATP Finals, het eindejaarstoernooi in Londen met de beste acht tennissers van dit jaar. Bij winst op de Rus Daniil Medvedev vrijdag in de kwartfinales van de masters in Parijs heeft Schwartzman het achtste en laatste ticket binnen. Medvedev is al geplaatst voor Londen.

De Argentijn, als zesde geplaatst in Parijs, haalde donderdag de laatste acht door een eenvoudige zege op de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina: 6-1 6-1.

Rafael Nadal haalde ook de kwartfinales door de Australiër Jordan Thompson in twee sets te verslaan: 6-1 7-6 (3). Het was overwinning nummer 1001 voor de Spaanse crack, die het indoortoernooi in Parijs nog nooit heeft gewonnen.