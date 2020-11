UCI maakt komst Champions League baanwielrennen bekend

De internationale wielerfederatie UCI heeft de komst van een nieuw initiatief voor het baanwielrennen bevestigd: de Champions League. De eerste editie vindt in november van volgend jaar plaats.

De plannen voor een dergelijke evenement werden al in maart van dit jaar gepresenteerd. De baankalender moest worden hervormd, was het oordeel. “Het moet compacter, publieksvriendelijker”, zei UCI-voorzitter David Lappartient. Het nieuwe initiatief had als werktitel de World League.

Op zes evenementen in Europa zullen van november tot december 2021 de beste mannen en vrouwen het tegen elkaar opnemen in vier disciplines; sprint, keirin, eliminatierace en scratch.

De wedstrijden zullen slechts een paar uur duren, waardoor het geschikter is voor televisie-uitzendingen. Olympisch kampioenen Chris Hoy en Kristina Vogel zullen als ambassadeurs optreden en analyses verzorgen.

“Vandaag presenteren we, samen met onze partner Eurosport Events, het toekomstige baanwielrencircuit, speciaal ontworpen voor fans op televisie. Van november tot december 2021 brengt de Champions League de wereld samen, met als doel het publiek van de discipline te verbreden naar een nieuw, sensatiezoekend publiek”, aldus Lappartient.

“De sterke visuele identiteit, de legendarische ambassadeurs en de compacte kalender beloven voor een frisse wind te zorgen in een historische discipline van onze sport en de Olympische en Paralympische Spelen.”