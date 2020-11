Wielrenner Stannard (Ineos) moet loopbaan beëindigen

Wielrenner Ian Stannard moet zijn professionele loopbaan beëindigen. Bij de 33-jarige Brit is een gewrichtsaandoening geconstateerd. “Het is teleurstellend om zo te moeten stoppen, maar het is duidelijk de juiste beslissing voor mijn gezondheid en mijn gezin”, liet de ervaren coureur van Team Ineos-Grenadiers weten.

Stannard rijdt al sinds 2010 voor zijn huidige formatie, die destijds als Team Sky werd gepresenteerd. De vijf overwinningen in de drie grote rondes maakte hij als teamlid mee. “We hebben dit jaar alle opties onderzocht om met mijn toestand om te gaan en mijn ploeg heeft me bij elke stap begeleid”, lichtte Stannard toe. “Ik begon te hopen dat ik het probleem tijdens de lockdown kon oplossen, maar toen ik weer ging rijden, wist ik dat mijn lichaam op geen enkel niveau meer echt zou kunnen presteren.”

Stannard won twee keer Omloop Het Nieuwsblad, in 2014 en 2015, en eindigde als derde in Parijs-Roubaix in 2016. “Ian is een coureur die heel veel geeft om het wielrennen en zijn teamgenoten. We weten allemaal dat hij op de weg tot het uiterste gaat”, zei Dave Brailsford, directeur van Ineos-Grenadiers. “Hij is een van de meest geharde renners die er is, of hij nu snelheid maakt op de kasseien van België of vooraan sleurt in de Tour de France.”