Deen Cort wint in Vuelta, Roglic pakt zes seconden bonificatie

Wielrenner Magnus Cort Nielsen heeft de zestiende etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De Deen van EF Education First won de sprint na 162 kilometer in Ciudad Rodgrigo voor Primoz Roglic en de Portugees Rui Costa.

Roglic houdt de leiding in de Vuelta. De Sloveen van Jumbo-Visma pakte zes seconden bonificatie en heeft 45 seconden voorsprong op Richard Carapaz uit Ecuador en 53 seconden op de Brit Hugh Carthy. Roglic sloeg enkele aanvallen van Ineos Grenadiers, de ploeg van Carapaz, succesvol af.

Vijf renners gingen in de aanval in de etappe met twee beklimmingen van de tweede en de eerste categorie. De kopgroep kreeg een maximale voorsprong van vijf minuten, maar onder aanvoering van Ineos in de afdaling van de eerste klim liep de voorsprong hard terug. Carapaz plaatste een versnelling met nog zo’n 22 kilometer te gaan, maar de renners van Jumbo-Visma pareerden die meteen.

Op de tweede klim bleven alleen de Fransman Rémi Cavagna en de Australiër Robert Stannard over. Cavagna hield nog lang stand, maar de wielrenner van Deceuninck – Quick-Step werd in de slotkilometers bijgehaald. In Ciudad Rodrigo zette de Deen van EF zijn sprint op het juiste moment in. Roglic kwam te laat om hem nog te passeren, maar liep desondanks uit op zijn concurrenten. Wout Poels eindigde als twaalfde in de etappe en blijft zesde in het algemeen klassement.

Zaterdag volgt de laatste bergetappe in de Ronde van Spanje met de slotklim op de Alto de la Covatilla. Zondag is een vlakke etappe naar Madrid.