Djokovic sluit het jaar definitief af als nummer 1

Tennisser Novak Djokovic sluit het jaar definitief af als de nummer 1 van de wereld. Het is de zesde keer dat de Serviër de beste tennisser is aan het einde van het seizoen. Alleen Rafael Nadal had Djokovic nog van de troon kunnen stoten als hij met een wildcard had meegedaan aan het toernooi van Sofia. Dat gaat de Spanjaard niet doen, waarop de tennisbond ATP meldde dat de Serviër de nummer 1 blijft.

Doordat Djokovic het jaar voor de zesde keer als de lijstaanvoerder afsluit, komt hij op gelijke hoogte met de Amerikaanse recordhouder Pete Sampras. De Amerikaan was van 1993 tot 1998 zes jaar op rij ’s werelds beste tennisser. Djokovic sloot ook de seizoenen 2011, 2012, 2014, 2015 en 2018 als nummer 1 af. Nadal en Roger Federer beëindigden vijf seizoenen op de eerste plaats van de ATP-ranking.

“Sampras was mijn jeugdidool en het zou geweldig zijn om op gelijke hoogte te komen met zijn record”, zei Djokovic daar al eerder over.