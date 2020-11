Golfer Luiten opnieuw sterk op Cyprus Showdown

Golfer Joost Luiten blijft goed presteren op de Cyprus Showdown, het tweede toernooi van de Europese Tour op het mediterrane eiland. Na de eerste ronde van 67 slagen op het Aphrodite Hills Resort ging hij vrijdag rond in 65 slagen, 6 onder par. Met die score steeg hij naar een gedeeld vierde plaats met 132 slagen, tien onder het baangemiddelde.

Jamie Donaldson uit Wales gaat aan de leiding met -12, maar de golfer heeft zijn tweede ronde nog niet afgemaakt. Wegens de invallende duisternis werd de tweede ronde gestaakt. De golfers die hun ronde nog moeten afmaken spelen zaterdagmorgen verder.

Daan Huizing moet nog afwachten of hij de ‘cut’ haalt. Hij ging rond in 69 slagen (-2) en staat gedeeld 34e met 137 slagen (-5). Alleen de beste 32 scores plaatsen zich voor de derde ronde op Cyprus. Doordat meerdere golfers hun ronde nog niet hebben beĆ«indigd, heeft hij nog een kans. Lars van Meijel had 71 slagen (par) nodig en mist de cut.

Het toernooi op Cyprus kent een nieuw format. Na twee ronden gaan de beste 32 in de stand door naar het weekeinde en de scores terug naar nul. Na de derde ronde gaan de beste zestien door en vervallen weer de scores.

Luiten heeft een goed resultaat op Cyprus nodig om zich nog te plaatsen voor de seizoensfinale in Dubai in december. Daar spelen de zestig beste golfers van het jaarklassement van de Europese tour om 7 miljoen euro prijzengeld.