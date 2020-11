Kostenbesparing in Formule 2 en 3: minder circuits, meer races

Om kosten te besparen, wordt de racekalender in de Formule 2 en Formule 3 ingekrompen. De coureurs komen vanaf volgend jaar op minder circuits in actie. Het aantal races per evenement wordt wel uitgebreid, van twee naar drie.

De Formule 2 en Formule 3 worden gezien als de opstapklasses richting de Formule 1. Heel wat talenten bereikten zo de koningsklasse van de autosport. Zo ging Max Verstappen zelfs vanuit de Formule 3 direct door naar de hoogste raceklasse. Bij heel wat GP’s komen de talenten uit de Formule 2 en 3 in actie in het voorprogramma van de Formule 1.

Mede vanwege de coronacrisis heeft de organisatie van beide raceklasses gekeken naar mogelijke kostenbesparingen. Zo blijven de teams met hetzelfde chassis rijden als de afgelopen jaren. Om reiskosten te besparen, wordt het aantal evenementen op de kalender teruggebracht van twaalf naar acht in de Formule 2. De Formule 3 gaat terug naar zeven raceweekenden. Door het aantal races per weekeinde uit te breiden van twee naar drie, blijft het aantal wedstrijden wel gelijk.

Omdat er meer races per evenement zijn, is het niet meer mogelijk om zowel de Formule 2 als Formule 3 in het voorprogramma van de Formule 1 te laten rijden. De twee talentenklasses worden daarom losgekoppeld van elkaar. Om de beurt zijn ze onderdeel van het GP-weekeinde.

In de Formule 2 koerst de Duitser Mick Schumacher af op de titel. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher hoopt voor volgend jaar op een stoeltje in de Formule 1.