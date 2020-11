Motorcoureur Rossi na twee negatieve tests terug in Valencia

Motorcoureur Valentino Rossi is verlost van het coronavirus en maakt zijn rentree in de Grote Prijs van Europa. De 41-jarige Italiaan, zevenvoudig wereldkampioen in de MotoGP, legde vrijdag opnieuw een negatieve test af. Rossi mag daarom zaterdag weer op zijn Yamaha-motor stappen.

De veteraan miste de laatste twee grands prix op Spaanse bodem omdat hij besmet was met het coronavirus. Rossi ontbrak in de GP’s van Arag√≥n en Teruel. De Italiaan testte deze week voor het eerst weer negatief en mocht daarom uit zijn thuisisolatie gaan. Hij stapte direct in het vliegtuig naar Spanje.

Na een tweede negatieve test kreeg ‘The Doctor’ toestemming om deel te nemen aan de GP van Europa op het circuit van Valencia. Rossi, die met 58 punten op de vijftiende plaats in het WK-klassement staat, hoopt zaterdag een zo goed mogelijke startplaats te veroveren voor de race van zondag.