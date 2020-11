Tennisser Carreño Busta verliest, Schwartzman naar ATP Finals

Tennisser Pablo Carreño Busta is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de ATP Finals. De Spanjaard moest daarvoor het masterstoernooi van Parijs winnen. Hij verloor echter in de kwartfinales van Rafael Nadal in drie sets: 4-6 7-5 6-1.

Diego Schwartzman is door de nederlaag van Carreño Busta verzekerd van deelname aan het eindejaarstoernooi op de ATP Tour. De Argentijn had zich eerder vrijdag op eigen kracht kunnen plaatsen, maar hij verloor in twee sets van de Rus Daniil Medvedev (6-3 6-1) en was daardoor afhankelijk van het resultaat van Carreño Busta.

Voor Schwartzman is het de eerste keer dat hij zich plaatst voor de ATP Finals. Het toernooi tussen de acht beste spelers van het jaar begint op 15 november in Londen.

Met Schwartzman is het deelnemersveld van de ATP Finals bekend. Eerder waren Novak Djokovic, Nadal, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Andrej Roeblev en Medvedev al zeker van deelname aan het toernooi. Ook voor Roeblev is het de eerste keer dat hij meedoet aan de ATP Finals.

Tsitsipas is de titelverdediger. Ook Zverev en Djokovic wonnen het toernooi eerder. De Serviër won het eindejaarstoernooi vijf keer.