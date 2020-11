Tennisser Schwartzman in wachtkamer voor ATP Finals

Tennisser Diego Schwartzman moet afwachten of hij mag deelnemen aan de ATP Finals later deze maand in Londen. De Argentijn moest van de Rus Daniil Medvedev winnen in de kwartfinale van het masterstoernooi van Parijs om zich op eigen kracht te plaatsen voor het eindejaarstoernooi, maar hij verloor in twee sets: 6-3 6-1.

Schwartzman is nog steeds de belangrijkste kanshebber om de achtste en laatste plaats voor de ATP Finals te bemachtigen. De Spanjaard Pablo Carreno Busta kan hem nog passeren, maar die moet dan eerst zijn landgenoot Rafael Nadal in de kwartfinales van het toernooi van Parijs verslaan. Om de Argentijn af te troeven voor de laatste plaats op het slottoernooi op de ATP Tour, moet hij het toernooi zelfs winnen.

Novak Djokovic, Nadal, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Andrej Roeblev en Medvedev zijn al zeker van deelname aan het toernooi dat op 15 november in Londen begint.