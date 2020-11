TT van Assen op voorlopige kalender MotoGP voor 27 juni

Het is de bedoeling dat op 27 juni 2021 de TT van Assen wordt verreden. De Grote Prijs van Nederland staat voor die dag op de voorlopige kalender die de internationale motorsportfederatie FIM en rechtenhouder Dorna Sports presenteerden. De TT ging dit jaar niet door vanwege het coronavirus.

De kalender voor 2021 telt vooralsnog negentien races en is volledig onder voorbehoud van de ontwikkelingen van de pandemie, benadrukt de organisatie. Het is de bedoeling dat ook de Grote Prijs van TsjechiĆ« in Brno op de kalender komt te staan. De lokale autoriteiten moeten bij alle GP’s beslissen of er toeschouwers welkom zijn.

Het seizoen moet op 28 maart beginnen met een avondrace in Qatar. De slotrace is op 14 november 2021 in Valencia. De organisatie heeft al drie races op de reservelijst staan: in Portugal, Indonesiƫ en Rusland.

De motoren zouden op 28 juni over het circuit van Assen racen. De negentigste editie van de TT werd echter geschrapt, net als heel wat andere wedstrijden van de WK wegrace. Sinds 1925 stond de TT, met uitzondering van de oorlogsjaren 1940-1945, altijd op de kalender.

Ter ere van de 95e verjaardag van het TT Circuit reden de zeventigers Wil Hartog en Jan de Vries op de dag van de GP voor lege tribunes wel een paar rondjes over de baan. Het was nog even een optie om in het najaar een TT zonder publiek te houden, maar ook dat ging niet door. Het circuit liep daardoor zo’n 3,5 miljoen euro aan inkomsten mis.