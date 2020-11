‘Panenka’ mislukt diep in extra tijd, Fulham verliest

Fulham heeft in de Premier League op nogal dramatische wijze verloren bij West Ham United (1-0). In de extra tijd van het duel in Londen gebeurde er nog van alles. Tomás Soucek zorgde namens de thuisploeg voor 1-0, maar daarmee was de zege nog niet binnen.

In de achtste minuut van de extra tijd dwong Fulham een strafschop af. Ademola Lookman ging achter de bal staan en besloot een ‘Panenka’ uit te voeren, die echter volledig mislukte. Zijn boogballetje miste vaart en richting, waardoor de reeds geklopte doelman Lukasz Fabianski tot zijn verbazing alsnog simpel redding kon brengen. Daardoor pakte West Ham toch drie kostbare punten.