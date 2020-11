Veldrijder Kamp Europees kampioen bij beloften

Ryan Kamp heeft in Rosmalen de Europese titelstrijd veldrijden voor beloften gewonnen. De veldrijder uit Raamsdonksveer werd vroeg in dit jaar al wereldkampioen in de categorie onder 23 jaar. Gehuld in de regenboogtrui reed Kamp overtuigend naar een volgende titel. Achter hem veroverde de Brit Thomas Mein het zilver, net voor zijn landgenoot Cameron Mason. De Nederlander Kyle Agterberg eindigde als vierde.

Vorig jaar finishte de pas 19-jarige Kamp, die rijdt voor het Belgische Pauwels-Bingoal, slechts als achtste op het EK in Italië. Toen was de titel voor de Fransman Mickaël Crispin, die nu bij de elitemannen start. De Belgische beloften ontbraken in Rosmalen. Vanwege de coronamaatregelen komen de Belgische veldrijders alleen uit in de elitecategorieën.