Veldrijdster Alvarado klopt Worst in sprint om Europese titel

Ceylin del Carmen Alvarado is in Rosmalen Europees kampioene veldrijden geworden. De wereldkampioene uit Rotterdam was in de sprint net sneller dan haar landgenote Annemarie Worst. Het brons ging naar Lucinda Brand, zodat het podium geheel Nederlands was.

Alvarado (22) werd vroeg in dit jaar al wereldkampioene bij de elitevrouwen hoewel ze nog bij de beloften had kunnen uitkomen. In Rosmalen was ze twee jaar geleden bij de EK al de beste in de categorie onder 23 jaar. Toen was Worst de beste bij de elitevrouwen. Denise Betsema was op de vierde plaats nog een Nederlandse in de top vijf.

Alvarado en Worst beheersten de wedstrijd met af en toe Brand in hun nabijheid. Aanvankelijk reed ook titelverdedigster Yara Kastelijn voorin, maar zij moest al snel afhaken. Vanaf de tweede ronde reed er een duo voorop dat bij het ingaan van de vijfde en laatste ronde Brand toch weer zag aansluiten. Alvarado was op de zandstrook steeds de renster die het langst op de fiets bleef zitten. Zo pakte de renster van Alpecin-Fenix een gaatje dat Worst weer moest dichtrijden. Brand kon niet volgen. Voor haar kwam Worst op een van de klimmen net niet goed boven waardoor er weer een extra inspanning geleverd moest worden.

“Misschien dat ik daardoor in de sprint net wat kracht tekort kwam”, meende Worst, die in juli een pees in haar schouder afscheurde bij een val tijdens een mountainbikewedstrijd. Het maakte dat ze – na enige aarzeling – kon leven met het zilver. “Ik had niet kunnen denken dat ik nu al weer in deze vorm kon zijn.”

Alvarado had diep moeten gaan om haar concurrente te kloppen, vertelde ze bij de NOS. “Tot de allerlaatste meter. Ik heb geprobeerd de wedstrijd hard te maken. Het ging te langzaam in het begin. Maar op deze manier wint de sterkste. Al scheelde het niet veel.”

Vanuit het bos begon de sprint waarbij Alvarado van kop af begon. “Ik heb zo netjes mogelijk geprobeerd de deur dicht te houden. Dat is gelukt. Het is een mooie titel, al had ik hem liever gevierd met publiek.” Vanwege de coronamaatregelen wordt er in Rosmalen op een afgesloten parcours zonder publiek gereden. Alvarado: “Het is anders, maar we moeten al blij zijn dat er een EK is. Het is een raar jaar waarin we niet weten of er nog veel wedstrijden zullen volgen.”