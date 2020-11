Wielrenner Carapaz: heb alles gegeven wat ik in me had

Richard Carapaz deed er zaterdag alles aan om de leiderstrui in de Ronde van Spanje af te pakken van Primoz Roglic. De Ecuadoraan van Ineos Grenadiers moest op de finish op de Alto de la Covatilla echter toezien hoe de Sloveen genoeg van zijn marge overhield en een voorschot nam op de eindezege in de Vuelta.

“Ik kende deze slotklim; ik wist wat me te wachten stond en ook dat de wind een rol zou spelen. Ik ben blij, ik heb alles gegeven wat ik in me had en meer kon ik niet doen. We hebben er zo hard mogelijk voor gestreden”, zei de klimmer van Ineos.

Carapaz pakte 21 seconden op de slotklim, maar kwam nog 24 seconden tekort. “Ik ben heel blij met hoe de Vuelta verlopen is”, zei de klimmer, die Roglic vorig jaar aftroefde met de eindzege in de Giro d’Italia. “We hebben drie weken gestreden, meegedaan voor de winst. Ik ben emotioneel, dit is een enorm mooi podium.”