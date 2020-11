Bondscoach: veldrijders hebben bijna maximaal gepresteerd

Gerben de Knegt mag zich een tevreden bondscoach voelen na drie titels bij de EK veldrijden in Rosmalen en een bronzen medaille bij de elitemannen. “Over de hele linie ben ik zeker tevreden. Ik denk dat we bijna maximaal hebben gepresteerd”, blikte hij terug.

Er waren titels voor Ryan Kamp en Puck Pieterse bij de beloften en voor Ceylin del Carmen Alvarado bij de vrouwen. Bij de veldrijdsters was het podium geheel Nederlands met zilver voor Annemarie Worst en brons voor Lucinda Brand. Het was dezelfde uitslag als bij de WK aan het begin van het jaar. Lars van der Haar veroverde brons bij de veldrijders, waar titelverdediger Mathieu van der Poel ontbrak en de Belg Eli Iserbyt de titel greep.

“Ik had bij Pieterse wel rekening gehouden met een podiumplek, maar dat ze wint heeft me wel verrast. Ze is eerstejaars belofte bij de dames, knap dat ze dat doet”, zei De Knegt, die terugkeek op mooie wedstrijden. “Vaak beland je bij een EK of WK in een tactisch steekspel. Hoewel het een snel rondje was heeft iedereen vrijuit gekoerst. Daar ben ik voorstander van.”

De tijdsverschillen op een snel parcours zijn klein, dus is het belangrijk weinig fouten te maken. “Dat zag je bij Lars van der Haar”, zei de bondscoach. “Als hij een goede start had gehad, had hij misschien voor de winst kunnen rijden, nu was een derde plek het hoogst haalbare.”

Bij de veldrijders onder 23 jaar ontbraken de Belgen in Rosmalen. “Wij winnen daar met Kamp. Dat was voor die wedstrijd wel de beste winnaar die we konden hebben”, vond De Knegt. “Hij is ook de wereldkampioen en niet voor niks. Er was zo geen discussie over dat hij die titel in de schoot geworpen kreeg omdat anderen er niet waren.”

Met de beloftenkampioen hoopt De Knegt ook iemand voor de toekomst te hebben. “Die hele lichting is goed, maar de overstap naar de elite is groot”, legde hij uit. “Je moet de beloften eigenlijk domineren om ook meteen mee te kunnen doen bij de elite. Als Ryan zo goed is als hij nu is, kun je bij de profs ook top tien rijden. Dan doe je gelijk mee.”