Jumbo-ploegleider Maassen beleeft eindelijk winst in grote ronde

Even verscheen bij Frans Maassen zaterdag in de Ronde van Spanje het verloop van de tijdrit in de Tour op het netvlies. Richard Carapaz had enkele kilometers onder de top van de Alto de la Covatilla de aanval op Primoz Roglic geopend. De kopman van Jumbo-Visma zou toch niet weer de eindzege in een grote ronde op de voorlaatste dag verspelen? “Eerlijk gezegd waren we hypernerveus”, vertelt de ploegleider een dag later. De Sloveen hield de schade beperkt en wint – als er niets geks gebeurt in de korte slotrit in Madrid – voor het tweede jaar op rij de Vuelta.

Maassen (55) gaat al lang mee in het wielrennen, maar het winnen van een grote ronde is voor de Limburger een primeur. “Ik heb eens zitten tellen. Ik heb als renner en ploegleider dertig grote rondes meegemaakt en voor het eerst eindigt dat met de overwinning.” Het gebeurde in het merkwaardigste wielerjaar uit zijn loopbaan, waarin het leven zich afspeelde in een ‘bubbel’, zo veel mogelijk uit de buurt van plaatsen waar coronabesmettingen op de loer lagen. “Het is goed dat we op die manier toch hebben kunnen koersen. Belangrijk, ook om de ploegen overeind te houden.”

Onveilig heeft Maassen zich in Spanje, waar de besmettingsgraad onverminderd hoog ligt, niet gevoeld. “Na de positieve test van Steven (Kruijswijk) in de Giro kreeg de ploeg toch een tikje. Maar dat ongeruste gevoel werd hier snel weggenomen. Er zijn hier heel strenge maatregelen genomen. We zijn ook vier keer getest. Het was beter geregeld dan in de Tour. Bovendien rijd je hier ook door dunbevolkte gebieden en werden steden zo veel mogelijk gemeden. In de hotels leefde je als ploeg ook volledig afgescheiden.”

De coronacrisis leidde tot aantrekkelijke koersen in een korte periode waarin alle grote wedstrijden werden verreden. Maassen: “Er werd iedere dag gereden alsof het de laatste dag was. Iedereen ging ‘all-out’. Het was niet zo berekenend, dat kwam het kijkspel ten goede.”

Ook de Vuelta bleef, net als eerder de Tour en de Giro, spannend tot en met het slotweekeinde. In de Tour ging het mis toen Tadej Pogacar zijn landgenoot Roglic op de voorlaatste dag uit het geel reed. In de Vuelta handhaafde de Jumbo-kopman zich wel. “Het moest een paar keer uit zijn tenen komen”, zegt Maassen. “Maar vergeet niet dat hij hier vier ritten wint, dat hij ook gewoon de puntentrui mee naar huis neemt. Dan ben je gewoon de beste renner.”