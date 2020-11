Kampioenschapsleider Mir boekt eindelijk eerste zege in MotoGP

Joan Mir heeft een voorschot genomen op de wereldtitel in de MotoGP. De Spaanse wegracer won de Grote Prijs van Europa en bouwde zijn voorsprong uit in de titelstrijd. Het was ook een saillante zege voor de kampioenschapsleider, want Mir boekte op Circuit Ricardo Tormo in Valencia pas zijn eerste overwinning in de MotoGP.

Mir werd al de negende coureur die dit seizoen een race heeft gewonnen in de koningsklasse van de motorsport. De rijder van Suzuki kreeg in Valencia eindelijk de beloning voor zijn constante optreden dit jaar. Hij dook na de start in het wiel van zijn landgenoot Alex Rins (Suzuki) en loerde rondenlang op een foutje van de leider in de race. Op zo’n tien ronden voor het einde gaf Rins dat gaatje en Mir sloeg toe. De Spanjaard hield vervolgens stand tot aan de finish.

De Fransman Fabio Quartararo haakte af in de titelstrijd. De coureur van Yamaha crashte in het begin van de race. Hij wist wel weer op zijn motor te kruipen, maar meer dan de veertiende plaats zat er niet in.

“Ik ben dolgelukkig. Die overwinning ontbrak nog en kwam nu op het perfecte moment”, sprak de 23-jarige Mir na de race. De wereldkampioen van 2017 in de Moto3 schroefde zijn puntentotaal op naar 162 punten. Quartararo en Rins volgen met ieder 125 punten. De Spanjaard Maverick ViƱales (vierde) en de Italianen Franco Morbidelli en Andrea Dovizioso (vijfde en zesde) zijn nog niet uitgeschakeld voor de titel in de MotoGP, maar hun kansen zijn praktisch verkeken. Het seizoen telt nog twee races.

Valentino Rossi beleefde weinig plezier aan zijn rentree. De negenvoudig wereldkampioen had twee races moeten toekijken vanwege een besmetting met het coronavirus. Na twee negatieve tests mocht de Italiaan in Valencia weer starten, maar ‘The Doctor’ haalde het einde niet. Zijn Yamaha hield er halverwege de race plotseling mee op.