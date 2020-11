Roglic geniet van laatste klus van dit wielerjaar

Voor Primoz Roglic kende het door de coronapandemie sterk beïnvloede wielerjaar een mooi einde. De Sloveen van Jumbo-Visma kon zondag opgelucht ademhalen. “Dit is een mooi einde, de klus is geklaard. Mooi om dit met deze ploeg te mogen meemaken”, zei Roglic nadat hij de Ronde van Spanje op zijn naam had geschreven. Behalve het algemeen klassement won hij ook het puntenklassement, mede dankzij vier ritzeges.

Vorig jaar won hij de Vuelta ook al. “Of deze zege nog mooier is? Ach, elke overwinning is mooi en zwaar. Je kunt het niet met elkaar vergelijken. Ik ben gewoon superblij”, sprak Roglic, die eerder in de Tour de France net naast de eindzege greep. Of hij nu geldt als de beste ronderenner van dit moment hield de Sloveen in het midden. “In deze Vuelta was ik in ieder geval de beste. Er zijn ook koersen die ik niet gewonnen heb. Zo blijven er een paar uitdagingen.”