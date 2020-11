Roglic wint voor tweede keer Vuelta, slotetappe voor Ackermann

De Sloveen Primoz Roglic heeft net als vorig jaar de Ronde van Spanje gewonnen. De renner van Jumbo-Visma droeg het grootste gedeelte van de Vuelta de rode leiderstrui en weerstond zaterdag in de voorlaatste etappe ook een laatste aanval van Richard Carapaz. De Ecuadoraan naderde tot op 24 seconden en eindigde als tweede, voor de Brit Hugh Carthy die op de slotdag toch nog wat tijd verspeelde en op 1.15 derde werd.

De slotetappe, een veredeld criterium in Madrid, eindigde zondag in een massasprint. De Duitser Pascal Ackermann van Bora-hansgrohe was de snelste. Het verschil met de Ier Sam Bennett was miniem. De Duitser Max Kanter van Sunweb finishte als derde. In het eindklassement was Wout Poels de beste Nederlander. De Limburger van Bahrain-McLaren sloot de Vuelta af als zesde op 7.16 van de winnaar.

Vier man probeerden in de slotfase een massasprint te voorkomen, maar bij het ingaan van de slotronde werden de Kazach Dmitri Groezdev, de Belg Tim Wellens, de Spanjaard Gonzalo Serrano en de Zuid-Afrikaan Willie Smit ingerekend door het peloton. De winnaar van de sprint werd pas aangewezen na bestudering van de finishfoto. “Ik was niet zeker, hoorde pas na enige tijd dat ik gewonnen had”, vertelde de winnaar die eerder al de negende etappe won, toen na declassering van Bennett. “Ik win liever op deze manier. Die vorige telt niet echt voor mij.”

Roglic maakte met zijn zege het missen van de winst in de Ronde van Frankrijk enigszins goed. In de Tour raakte hij op de voorlaatste dag de gele trui kwijt aan zijn landgenoot Tadej Pogacar.

De Ronde van Spanje zou eigenlijk in augustus in Nederland zijn gestart. Door de coronapandemie werd de wielerkalender volledig in de war geschopt en verhuisde de Vuelta in ingekorte vorm naar het najaar. In Utrecht wordt gehoopt dat de Spaanse rittenkoers in 2022 alsnog de stad bezoekt.