Van Gerwen/Noppert uitgeschakeld bij World Cup of Darts

Michael van Gerwen en Danny Noppert zijn in Salzburg bij de World Cup of Darts, het officieuze WK voor landenteams, in de kwartfinales gestrand. Het Nederlandse duo verloor van Duitsland: 1-2. De Duitse dartsploeg haalde de halve finales bij dit evenement nog nooit.

Noppert begon met een nederlaag tegen Gabriel Clemens (3-4) waarna Van Gerwen de stand gelijk trok met een zege tegen Max Hopp (4-1). Het beslissende duel van Van Gerwen en Noppert tegen Clemens/Hopp ging daarna verloren (3-4). In die laatste partij miste Van Gerwen een pijl voor de eindzege.

Het was zondag enige tijd onzeker of Van Gerwen wel zou kunnen aantreden tegen Duitsland. De nummer 1 van de wereld had last van zijn rug. Dankzij een succesvolle medische behandeling verscheen de 31-jarige Brabander toch in het strijdperk. Hij kon de vroegtijdige aftocht echter niet voorkomen.

Van Gerwen en Noppert wonnen eerder in Salzburg van Braziliƫ en Spanje. De halve finales en de eindstrijd om de titel worden eveneens op zondag afgewerkt.

In 2010 pakten Raymond van Barneveld en Co StompƩ de eerste wereldtitel voor Nederland. De andere drie wereldtitels van Oranje werden veroverd door Van Barneveld en Van Gerwen.