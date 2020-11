Veldrijder Iserbyt trots op eerste kampioenstrui bij de profs

Veldrijder Eli Iserbyt veroverde op de EK in Rosmalen voor het eerst een kampioenstrui bij de senioren. “Ik ben blij met dit truitje, zeker zo vroeg in het seizoen. Dat neemt de druk toch wat weg. Ik ben nog jong, maar ben blij dat ik het meteen kan waarmaken”, zei de 23-jarige Belg in een reactie tegen Sporza. “Het is mijn eerste trui bij de profs en ik ben er trots op.”

Iserbyt kwam solo aan na negen ronden over het snelle parcours bij Autotron Rosmalen. Hij was in de derde ronde met zijn landgenoot Michael Vanthourenhout weggereden bij een groep met andere Belgische veldrijders en de Nederlander Lars van der Haar. “Michael en ik waren duidelijk de sterkste vandaag. Ik maakte in de tweede ronde een foutje na de trappen en moest volle bak gaan om dichterbij te komen. Dat ben ik blijven doen. Het was niet slecht voor mij dat het een beetje openbrak. Ik ben meteen erop en erover gegaan, want ik had er geen baat bij dat het weer zou stilvallen.”

Achter het Belgische duo toonde Van der Haar zich hun grootste concurrent. “Van der Haar bleef ons in de achtervolging onder druk zetten in het zand, waar hij beter reed dan wij”, zei Iserbyt. “Ik was blij dat Michael bij mij zat. We wisten dat Lars het enorm moeilijk ging krijgen om het gat dicht te rijden.”