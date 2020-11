Veldrijder Van der Haar: de beste heeft gewonnen

Lars van der Haar was best tevreden met zijn bronzen medaille bij de EK veldrijden in het Brabantse Rosmalen. “Ik heb ervoor gevochten en denk dat de beste heeft gewonnen”, zei de 29-jarige veldrijder bij de NOS. De titel ging naar de Belg Eli Iserbyt.

Van der Haar raakte door een eigen fout bij de start achterop en moest meteen in de achtervolging. “Ik miste mijn start compleet. Ik weet niet precies wat er gebeurde. Ik zat misschien aan de verkeerde kant, moest remmen en kwam zo in het gedrang”, keek hij daarop terug. “Maar ik denk dat het weinig verschil had gemaakt in de uitslag. Het lukte me niet zo snel om terug te komen als Eli deed na zijn val. Ik dacht dat ik met hem kon terugkeren, maar hij reed me gewoon uit het wiel.”

De Nederlander, die in 2015 Europees kampioen werd, kon zich daarom wel neerleggen bij de derde plaats. “Mooi dat ik die plek heb kunnen pakken. De beste heeft gewonnen.”