Veldrijdster Pieterse pakt Europese titel bij beloften

Puck Pieterse heeft de Europese titel in het veldrijden gepakt bij de beloften. De 18-jarige Amersfoortse kwam na vier ronden in Rosmalen solo aan met een kleine voorsprong op de Hongaarse Kata Blanka Vas. Het brons ging naar Manon Bakker.

Pieterse veroverde vorig jaar de Europese titel bij de junioren, een wedstrijd die dit jaar in Rosmalen vanwege de coronapandemie niet wordt gehouden. In de slotronde van het parcours in Autotron Rosmalen had de veldrijdster een kleine voorsprong genomen op haar landgenotes Bakker, Aniek van Alphen en Shirin van Anrooij en Vas.

De Hongaarse kwam in de slotronde nog dicht bij Pieterse, maar kon niet meer aan het wiel komen. Ze finishte als tweede op 8 seconden. Bakker kwam vlak daarachter binnen.