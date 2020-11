Vertrekkende Bendsneyder veertiende in Grote Prijs Europa

Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft 2 punten verdiend in het wereldkampioenschap in de Moto2. De Rotterdammer eindigde in de Grote Prijs van Europa op het circuit van Valencia als veertiende. Het was een van zijn beste races van dit seizoen voor de coureur, die na dit seizoen moet vertrekken bij het Nederlandse raceteam NTS RW Racing GP.

De strijd om de wereldtitel in de Moto2 ligt nog volledig open. Enea Bastianini nam de leiding in het kampioenschap over van Sam Lowes. De Brit ging vroeg in de race onderuit en moest de strijd staken. Bastianini bleef wel op zijn machine zitten en vergaarde met zijn vierde plaats genoeg punten om de koppositie over te nemen.

De Italiaan Marco Bezzecchi won de race op Circuit Ricardo Tomo. De Spanjaard Jorge Martin werd tweede en de Australiƫr Remy Gardner passeerde de finish als derde.