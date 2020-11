Wielrenster Brennauer pakt eindzege Challenge by La Vuelta

Wielrenster Lisa Brennauer heeft de Challenge by La Vuelta op haar naam geschreven. De Duitse van Ceratizit-WNT Pro Cycling behield na de derde etappe in Madrid de leiding. De ritzege in Madrid ging naar de Italiaanse Elisa Balsamo voor Lorena Wiebes, maar Brennauer had onderweg voldoende bonificatieseconden gepakt om zeker te zijn van de eindzege.

Brennauer had de leiding na de tweede dag overgenomen van sprintster Wiebes. De Duitse was de beste in de individuele tijdrit zaterdag voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini en Ellen van Dijk. Wiebes had vrijdag de eerste rit in de sprint gewonnen.

De rit in Madrid werd gekleurd door zeven tussensprints waar bonificatieseconden waren te verdienen. Hier ontspon zich een strijd tussen Brennauer en Wiebes, maar ook Longo Borghini pakte met een solo drie keer de meeste seconden en naderde de Duitse in het klassement. Met nog zo’n 13 kilometer te gaan werd de Italiaanse teruggepakt en maakte het peloton zich klaar voor een massasprint. Wiebes ging daarin als eerste aan, maar werd nog net ingehaald door Balsamo.

Brennauer hield in het algemeen klassement 12 seconden over op Longo Borghini en 13 seconden op Wiebes. Van Dijk werd vierde en Annemiek van Vleuten zesde. Voor de Duitse is het na haar zege vorig jaar de tweede keer dat ze de rittenkoers in Spanje wint.

De Challenge by La Vuelta, voorheen bekend als de Madrid Challenge, is onderdeel van de WorldTour voor vrouwen. Het is voor de wielrensters de laatste wedstrijd dit seizoen in de WorldTour. Wereldkampioene Anna van der Breggen en haar ploeg Boels-Doelmans ontbraken in de rittenkoers. Europees kampioene Annemiek van Vleuten reed haar laatste wedstrijd voor de ploeg Mitchelton-Scott.