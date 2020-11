WK turnen in 2021 in Japanse stad Kitakyushu

De Japanse stad Kitakyushu is in 2021 gastheer van de vijftigste editie van de WK turnen. Het toernooi is gepland van 17 tot en met 24 oktober, dat is twee maanden na de Olympische Spelen in Tokio.

De internationale turnfederatie FIG voert een noviteit door, want direct na afloop van de WK turnen beginnen in de Japanse stad de WK ritmische gymnastiek. Het is voor het eerst dat beide toernooien in hetzelfde jaar in dezelfde stad worden gehouden.

De WK turnen zouden aanvankelijk in 2021 in Kopenhagen plaatsvinden, maar de Deense gymnastiekbond gaf de organisatie terug vanwege de coronacrisis. Normaal gesproken vindt er geen WK turnen plaats in hetzelfde jaar als de Olympische Spelen, maar de coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat de Spelen met een jaar zijn uitgesteld.

De FIG deed haar mededelingen tijdens een vriendschappelijk gymnastiekevenement in Tokio, waar ongeveer dertig turners uit Rusland, China, Japan en de Verenigde Staten deelnamen. Dat toernooi gaf een glimp van hoe de Spelen er volgend jaar uit komen te zien in een zo veilige mogelijke ‘bubbel’.

Tal van coronamaatregelen waren genomen: coaches droegen mondkapjes, juryleden zaten achter plexiglas, turners gebruikten hun eigen magnesium, de 2000 toeschouwers droegen mondkapjes, werden getemperatuurd bij binnenkomst, desinfecteerden regelmatig hun handen en juichten niet.

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) opende het toernooi met een videoboodschap. “Jullie geven het voorbeeld dat sport veilig kan worden georganiseerd, zelfs met strenge gezondheidsbeperkingen. Dit geeft ons het vertrouwen in de voorbereiding van toekomstige evenementen, in het bijzonder natuurlijk de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio in 2020.”