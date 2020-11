Oud-winnaar Garcia mist golfmajor Masters na coronabesmetting

Sergio Garcia heeft zich afgemeld voor de Masters. De Spaanse golfer heeft positief getest op het coronavirus en heeft de organisatie van de major in Augusta laten weten dat hij niet kan deelnemen.

Garcia won de Masters in 2017. In totaal zegevierde de Spanjaard in ruim dertig toernooien, waaronder de 100e editie van de KLM Open in 2019. Afgelopen maand schreef de 40-jarige golfer het Sanderson Farms Championship op zijn naam. Het was zijn eerste zege op de Amerikaanse PGA Tour, sinds zijn overwinning op de Masters van 2017.

De Masters in Augusta in de Amerikaanse staat Georgia worden van 12 tot en met 15 november zonder publiek gehouden. De golfmajor stond aanvankelijk gepland voor 9-12 april, maar werd toen vanwege de coronapandemie uitgesteld. Tiger Woods won vorig jaar The Masters voor de vijfde keer in zijn carrière.