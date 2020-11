Verstappen: Mercedes ook in 2021 heel moeilijk te verslaan

Mercedes zal ook in 2021 bijna niet te verslaan zijn. Die pessimistische verwachting spreekt Max Verstappen uit in een uitgebreid interview op de website van de Formule 1. “Ik ben realistisch, persoonlijk denk ik niet dat we volgend jaar Mercedes echt kunnen uitdagen. Hopelijk is onze auto iets beter, maar het wordt gewoon weer heel moeilijk Mercedes te verslaan”, zegt de coureur van Red Bull.

Dat heeft niets te maken met de inzet van het team, maar veel meer met de technische reglementen. Als gevolg van de coronapandemie staan de inkomsten in de Formule 1 onder druk en is besloten dat de coureurs volgend jaar in praktisch dezelfde auto’s als dit jaar zullen racen. “Er zijn te veel beperkingen in de mogelijkheden om de auto verder te ontwikkelen en te verbeteren”, aldus de 23-jarige Verstappen, die ook zijn zesde jaar in de koningsklasse van de autosport zal afsluiten zonder wereldtitel. De Brit Lewis Hamilton zal dit jaar onbedreigd zijn zevende wereldtitel veroveren.

“Het frustreert me niet. Ik heb veel respect voor wat Mercedes heeft bereikt. Het is ook geen frustratie dat Lewis in een Mercedes rijdt. Om eerlijk te zijn, denk ik dat 90 procent van de coureurs in de Formule 1 zou winnen in de Mercedes. Die auto is zo dominant. En daarmee zeg ik niets ten nadele van Lewis, want hij is een geweldige coureur en waarschijnlijk zou niemand zo dominant winnen als hij in die auto”, aldus Verstappen.

Ook dit seizoen bleek Red Bull niet opgewassen tegen de Duitse auto. Bij de testraces in Barcelona in februari van dit jaar waren de verwachtingen nog hooggespannen, want Red Bull oogde sterk. Het duurde door de lange onderbreking wegens de coronapandemie tot juli eer Red Bull lijdzaam moest constateren dat Mercedes nog steeds veel sneller was. Hamilton won dit seizoen liefst negen van de dertien tot nog toe verreden grands prix, Verstappen moest het doen met één zege, knappe podiumplaatsen, maar ook vier uitvalbeurten.

“Wij proberen 110 procent uit de auto te halen, maar nog steeds zijn we niet in staat Mercedes bij te houden. Soms zijn er dan van die momenten dat je eraf gaat. We hebben hard gewerkt om de stabiliteit van de auto te verbeteren, want vooral in het begin van het seizoen vertoonde de RB16 af en toe wat grillig gedrag. Nu voelt de auto beter bestuurbaar, maar het is soms moeilijk te accepteren dat de derde plaats het maximaal haalbare is”, aldus Verstappen.