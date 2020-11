Formule 1 rekent weer op races met publiek in 2021

De Formule 1 verwacht volgend jaar weer publiek te verwelkomen bij de grands prix. Dat zei directeur Chase Carey bij de presentatie van de kalender voor 2021, waarop een recordaantal van 23 races is opgenomen. “De voorlopige kalender ziet er ongeveer zo uit als de oorspronkelijke in 2020, nog voordat de coronapandemie uitbrak”, aldus de Amerikaan.

De Formule 1 moest dit jaar als gevolg van het virus het seizoen afbreken vlak voor de eerste race in Melbourne in maart. In juli kon de koningsklasse hervatten met een aangepaste kalender, waarop uiteindelijk plek is gevonden voor zeventien races. Wel allemaal onder strikte hygiënevoorschriften, afstandregels en bijna allemaal zonder publiek. “We hebben bewezen dat we op een veilige manier kunnen reizen en onze races houden. De promotors beseffen steeds meer de noodzaak om het virus te beheersen”, aldus Carey.

Het seizoen 2021 opent als gebruikelijk met de Grote Prijs van Australië in Melbourne (26 maart) en sluit af in Abu Dhabi (5 december). Nieuw is de Grote Prijs van Saudi-Arabië (28 november). De Dutch Grand Prix op Zandvoort (5 september) is een week na die andere thuisrace van Max Verstappen, de Grote Prijs van België op Spa-Francorchamps (29 augustus).

De Grote Prijs van Vietnam in Hanoi zou in 2021 zijn debuut maken, maar ontbreekt op de kalender. Een van de sleutelfunctionarissen die verantwoordelijk was voor het binnenhalen van de race is gearresteerd op verdenking van corruptie. De geplande datum van 25 april staat nog open, hetgeen betekent dat de Formule 1 zoekt naar een vervangende race.