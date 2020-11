Sporttribunaal CAS schorst motorcoureur Iannone voor vier jaar

De Italiaanse motorcoureur Andrea Iannone is door het internationaal sporttribunaal CAS voor vier jaar geschorst wegens doping. De straf is veel zwaarder dan de achttien maanden die de internationale motorsportfederatie FIM hem oplegde.

Iannone werd betrapt op het gebruik van een verboden anabole steroïde bij de Grote Prijs van Maleisië in november vorig jaar. De FIM legde hem in maart 2020 een schorsing op. De Italiaan (31) rijdt sinds 2013 in de MotoGP. Hij boekte in 2016 op een Ducati zijn enige zege.

Iannone ging in beroep tegen zijn schorsing bij het hof van sportarbitrage CAS. De wegracer beweerde onschuldig te zijn en zei dat de positieve test het gevolg was van het eten van vervuild vlees. Bij het CAS kon Iannone dat niet bewijzen, waarna het tribunaal oordeelde dat de overtreding van de dopingregels als opzettelijk moet worden beschouwd. Vandaar de schorsing van vier jaar, ingaande met terugwerkende kracht vanaf 17 december 2019.