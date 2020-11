Golfer DeChambeau wil groene jasje om gespierde lichaam

Tijdens de komende editie van The Masters, die donderdag begint, staat Bryson DeChambeau in het middelpunt van de belangstelling. De 27-jarige Amerikaan geldt na zijn zege op de US Open als de favoriet om het begeerde groene jasje van Tiger Woods over te nemen.

Als aan iemand de coronapauze welbesteed was, dan was het aan DeChambeau. De sterke Amerikaan bracht dagelijks een bezoek aan de sportschool en keerde met liefst 14 kilo aan spiermassa terug op de golfbaan. DeChambeau is geen verfijnde golfer, maar onderscheidt zich met zijn alternatieve en haast baanbrekende aanpak; krachtige en verre slagen met ijzers van dezelfde lengte en voorzien van een extra dikke greep.

“Iedere dag probeer ik sneller en sterker te worden en ik probeer zo ver als mogelijk te slaan. Ik voel me elke dag beter en weet niet waar mijn plafond ligt”, zei DeChambeau in aanloop naar het prestigieuze golftoernooi. Hij beloofde eerder nog meer spiermassa te kweken in aanloop naar The Masters.

“Ik zou willen dat hij geen voordeel had ten opzichte van mij en de anderen, maar de werkelijkheid is dat hij dat wel heeft”, zei Justin Thomas over zijn landgenoot en tevens leeftijdsgenoot. DeChambeau maakte bijna twee maanden geleden grote indruk op Winged Foot door de concurrentie zes slagen achter zich te laten.

“Bryson gaat zich wel anders voelen, want de aandacht is op hem gericht na de winst van een major en door te spotten met de golfwetten”, zei topper Rory McIlroy. “Het is een geweldig verhaal en ik ben net zo benieuwd als iedereen hoe dit gaat aflopen.” Eind september was McIlroy nog een stuk kritischer. “Hij heeft zijn eigen manier gevonden. Ik weet niet of dat goed of slecht is. Maar het is wel heel anders dan ik denk dat het moet”, liet hij optekenen.

McIlroy heeft alleen nog de zege op de Masters nodig om zijn carrière-grand slam te voltooien. Hij won al eens het Brits Open, het US Open en tweemaal het US PGA Championship.

In april 2019 was Woods de laatste die het groene jasje, traditiegetrouw bedoeld voor de winnaar op golfbaan Augusta, mocht aantrekken. De legende schreef golfgeschiedenis door op The Masters zijn vijftiende majortitel te veroveren. Sinds de terugkeer van golf na de coronapauze heeft Woods (44) nog niet veel laten zien. “Of ik verwacht mee te doen om de prijzen? Ja, dat verwacht ik wel”, zei Woods echter.

“Dit is een baan waar het helpt als je begrijpt hoe je moet spelen. De puzzelstukjes zijn nog niet in elkaar gevallen, als het gaat om mijn drives of het putten. Hopelijk gaat dat deze week gebeuren.”

DeChambeau waarschuwde de concurrentie alvast. “Ik sla de bal nu nog verder dan op de US Open en heb deze week getest met een driver die me in staat stelt nog weer een stapje te maken. Ik weet alleen nog niet of ik die ga gebruiken omdat het ook zorgt voor wat onzekerheid”, aldus de favoriet. “Maar ik kan de bal nog zo ver slaan, het gaat hier ook om chippen en putten.”