Grote Prijs van Oss op 23 mei op kalender WK motorcross

De Grote Prijs van Oss staat op zondag 23 mei op de kalender van het WK motorcross. Het weekend in Noord-Brabant betekent het vierde raceweekend van het kampioenschap.

Circuit De Witte Ruysheuvel in Oss heeft tot en met 2025 een plek op de kalender van het WK motorcross. Het circuit in Noord-Brabant was in het verleden al vaker decor voor een grand prix in de motorcross. De afgelopen jaren was De Witte Ruysheuvel een vaste stop in het Open Nederlands kampioenschap, Dutch Masters.

De wedstrijd in Oss neemt de plek in van het Eurocircuit in Valkenswaard, dat dit voorjaar vlak voor de uitbraak van het coronavirus nog de Grote Prijs van Nederland organiseerde. Jeffrey Herlings won zijn thuisrace.

De Motocross of Nations vindt op zondag 26 september plaats op het Italiaanse circuit van Imola.

De Sloveen Tim Gajser prolongeerde onlangs zijn wereldtitel in de MXGP. Dat deed hij bij afwezigheid van Herlings en Glenn Coldenhoff, die allebei het seizoen door blessures voortijdig beëindigden.