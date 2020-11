Olympische deelname NBA-spelers mogelijk door ingekort seizoen

Basketballers uit de Amerikaanse profcompetitie NBA kunnen komend jaar deelnemen aan de uitgestelde Olympische Spelen in Tokio. Dat is mogelijk gemaakt door een inkrimping van het nieuwe seizoen. Daarover zijn de clubeigenaren het met de spelersvakbond eens geworden.

“Beide partijen hebben een akkoord bereikt over een ingekort seizoen”, liet voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité weten. “Dit biedt de beste basketballers de kans aan de Olympische Spelen mee te doen. Dat is wat de spelers willen, wat de olympische beweging wil en wat de nationale olympische comités heel graag willen. Het is geweldig nieuws.”

Eind vorige week werd al bekend dat het nieuwe seizoen in de NBA op 22 december van start gaat.