Oud-sprinters vinden schorsing Groenewegen te zwaar

Oud-sprinters Jean-Paul van Poppel en Jeroen Blijlevens vinden de strafmaat tegen Dylan Groenewegen te hoog. De internationale wielerfederatie UCI schorste de 27-jarige Groenewegen woensdag voor negen maanden vanwege het veroorzaken van een valpartij in de Ronde van Polen, waarbij Fabio Jakobsen ernstig gewond raakte.

Van Poppel en Blijlevens, die in alle grote wielerrondes meerdere etappes wonnen, hebben het idee dat de UCI de ernst van de schade bij Jakobsen heeft meegenomen in de straf tegen Groenewegen. “Natuurlijk moet je straffen, dat voorop”, aldus Van Poppel. “Je kunt je afvragen of Groenewegen ook zo streng was gestraft als Fabio niet zo lelijk ten val was gekomen. Je mag als UCI niet schorsen op basis van opgelopen schade, maar dat lijkt hier wel gebeurd te zijn.”

Blijlevens heeft in het afgelopen seizoen meerdere sprints gezien die ook voor een straf in aanmerking komen. Hij vindt dat de UCI dan het roekeloze gedrag zelf moet bestraffen.