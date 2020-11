Teambazen Ferrari en Williams blijven weg uit Turkije

De teambazen van Ferrari en Williams zullen de Grote Prijs van Turkije in de Formule 1, zondag in Istanbul, niet bijwonen. De Italiaan Mattia Binotto heeft er volgens Ferrari zelf voor gekozen om in de fabriek in Maranello te blijven. Simon Roberts van Williams daarentegen heeft positief getest op het coronavirus en zit thuis in quarantaine.

“Het lijkt misschien gek dat Mattia niet lijfelijk aanwezig is tijdens onze besprekingen, maar hij zal gebruikmaken van alle communicatiemiddelen, zodat zijn stem en zijn input luid en duidelijk voor iedereen hoorbaar zullen zijn”, legde sportdirecteur Laurent Mekies van Ferrari uit. “Mattia probeert altijd innovatief te werk te gaan en hij denkt daarbij buiten de gebruikelijke kaders. Door deze manier van werken kunnen onze prioriteiten flexibel en efficiĆ«nt worden uitgevoerd.”

Ferrari is bezig met een teleurstellend seizoen. Williams maakt dit jaar nog minder indruk in de Formule 1. De Britse renstal maakte vorige week al bekend dat een aantal medewerkers positief had getest op het coronavirus. Nu is dus ook topman Roberts besmet geraakt. Hij heeft volgens Williams in de afgelopen periode geen nauwe contacten gehad met leden van zijn team.