Verstappen kijkt uit naar zijn eerste GP van Turkije in Istanbul

Max Verstappen is woensdag vol verwachting naar Istanbul afgereisd voor de Grote Prijs van Turkije. Zondag rijdt hij voor het eerst op het relatief nieuwe circuit Istanbul Park, dat in 2011 voor het laatst werd opgenomen in de Formule 1.

“Ik kijk er naar uit om weer een nieuw circuit te bezoeken”, zegt de 23-jarige Formule 1-coureur. “De nieuwe banen maken het seizoen zeker spannender. Ik ben hier nog nooit eerder geweest en ik weet niet zeker hoeveel van de andere coureurs er al hebben geracet. Maar ik denk dat zelfs als ze er al eerder zijn geweest, het ze geen enorm voordeel zal opleveren omdat het lang geleden was.”

Volgens Verstappen is het Turkse circuit een snel traject. “Ik denk dat je er goed kunt inhalen, er zijn veel rechte stukken en de bochten zijn vrij breed, dus je kunt er aardig wat verschillende lijnen rijden wat altijd interessant is.”

Anderhalve week geleden viel Verstappen tijdens de laatste GP in het Italiaanse Imola uit met een klapband. In Turkije hoopt de coureur op herstel. “Er was niets wat we hadden kunnen doen om de uitkomst van de race van onze kant te veranderen. Ik probeer gewoon zo dicht mogelijk bij Mercedes te blijven en ze tot aan de laatste race zoveel mogelijk onder druk te zetten.”

Op het circuit van Istanbul kan de 35-jarige Lewis Hamilton van Mercedes zijn zevende wereldtitel in de Formule 1 binnenhalen.