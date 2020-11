Ajacied Tadic ontbreekt met Servië op EK, Schotland viert feest

Servië ontbreekt ook komend jaar in het deelnemersveld van het EK. De ploeg van aanvoerder Dusan Tadic (Ajax) verloor in Belgrado na strafschoppen van Schotland in de finale van de play-offs. Na 1-1 in de reguliere speeltijd werd er niet meer gescoord in de verlenging. Vanaf elf meter was Schotland dankzij een redding van doelman David Marshall net iets beter: 4-5.

Daardoor is Servië opnieuw niet van de partij in de strijd om de Europese titel. In 2000 nam het land, toen nog onder de naam Joegoslavië, voor de laatste keer deel aan het EK.

Schotland kwam in de 52e minuut op voorsprong dankzij Ryan Christie, die zich behendig vrij speelde en doel trof met een schuiver. Het wanhopig aandringende Servië dwong in de laatste minuut van de reguliere speeltijd een verlenging af dankzij een treffer van invaller Luka Jovic, die fraai raak kopte.

Na een verlenging zonder doelpunten ging het in de strafschoppenreeks lange tijd gelijk op. Namens Servië miste Aleksandar Mitrovic de tiende en laatste penalty waardoor Schotland was gekwalificeerd. Namens Servië kwamen onder anderen Tadic en Nemanja Gudelj (ex-Ajax, nu Sevilla) van elf meter wel tot scoren.

De Schotten namen twee keer eerder deel aan het EK (1992 en 1996). Na het WK van 1998 deed het land niet meer mee de eindronde van een groot titeltoernooi.

Schotland treft bij het EK rivaal Engeland, Kroatië en Tsjechië in de poule.

Eerder op de avond grepen Hongarije, Noord-Macedonië en Slowakije een EK-ticket. Noord-Macedonië komt in de poule met Nederland, Oostenrijk en Oekraïne.