Basketbalsters in eigen huis onderuit tegen Slowakije

De Nederlandse basketbalsters hebben hun tweede EK-kwalificatiewedstrijd verloren. In de Amsterdamse Sporthallen Zuid was Slowakije met 84-64 te sterk. Oranje had de eerste thuiswedstrijd gewonnen van Hongarije (66-56). Zaterdag speelt de ploeg van bondscoach Hakim Salem de derde kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije. Die wedstrijd wordt ook in Amsterdam gespeeld, waar de drie teams in een zogenoemde bubbel verblijven.

De basketbalsters begonnen goed en namen meteen een kleine voorsprong. De Slowaakse speelsters kwamen terug tot 14-14, maar zagen de tegenstander toch weer weglopen. Na een sterk tweede kwart ging Oranje met 43-36 de rust in.

In het derde kwart knokten de Slowaakse basketbalsters zich terug en namen vervolgens ook een ruime voorsprong door 25 punten te scoren tegen slechts 11 voor Nederland. Ook in het laatste kwart domineerden de gasten en liepen uit naar 84-64.

Het Nederlandse vrouwenteam probeert zich te plaatsen voor het EK. Dat lukte in 1989 voor het laatst. In de groep met Hongarije en Slowakije plaatst het beste land zich automatisch. De vijf beste nummers 2 uit de negen groepen gaan ook naar het EK dat in juni 2021 wordt gehouden in Spanje en Frankrijk.

Bij Oranje was Emese Hof goed voor 22 punten en maakte Laura Cornelius 18 punten. Jill Bettonvil zorgde voor 7 punten en Karin Kuijt en Fleur Kuijt beiden voor 5 punten. Natalie van den Adel en Chatilla van Grinsven zorgden als invalsters beiden voor 3 punten en Laura Westerik voor 1 punt.

Bij Slowakije maakte Barbora Balintova 20 punten en Sabina Oroszova 18 punten.