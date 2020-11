Djokovic tegen Medvedev, Zverev en Schwartzman op ATP Finals

Tennisser Novak Djokovic neemt het in de groepsfase van de ATP Finals in Londen op tegen de Rus Daniil Medvedev, de Duitser Alexander Zverev en debutant Diego Schwartzman uit Argentiniƫ. Dat is het resultaat van de loting. De vier tennissers zitten in de groep Tokio 1970. De naam verwijst naar de eerste editie van de ATP Finals.

In de andere groep, Londen 2020, speelt groepshoofd Rafael Nadal tegen de Oostenrijker Dominic Thiem, de Griek Stefanos Tsitsipas en de Rus Andrej Roeblev. Tsitsipas is de titelverdediger van de ATP Finals, die voor de laatste keer plaatsvinden in Londen.