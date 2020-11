Eerste ronde golfmajor Masters hervat na zware onweersbuien

De openingsronde van de 84e Masters is donderdag hervat na zware onweersbuien die bijna drie uur hebben geduurd in het Amerikaanse Augusta.

Slechts negen golfers lukte het om op de golfbaan in Augusta de eerste hole te voltooien voordat de activiteiten werden onderbroken. Dat was 35 minuten nadat de eerste ronde was begonnen.

De ronde is hervat met nog zo’n zeven uur tot zonsondergang. De laatste groep golfers begint twee uur voordat de duisternis invalt.

De 84e editie van het toernooi zou oorspronkelijk in april worden gehouden, maar werd uitgesteld vanwege het coronavirus.