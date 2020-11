Hamilton heeft zevende wereldtitel voor het oprapen

Lewis Hamilton kan komend weekeinde een volgende stap zetten naar het predicaat beste Formule 1-coureur aller tijden. Als hij de Grote Prijs van Turkije wint, is zijn zevende wereldtitel een feit en komt hij in titels op gelijke hoogte met de Duitse racelegende Michael Schumacher.

De 35-jarige Brit presteerde dit seizoen al iets dat velen lang voor onmogelijk hielden; hij verbeterde het record van 91 grand prix-zeges van Schumacher. Hamilton staat inmiddels op 93 overwinningen en is ook recordhouder aantal polepositions (97) en aantal podiumplaatsen (162).

Hamilton kan op het circuit van Istanbul ook kampioen worden als hij de race niet wint. Hij is dan afhankelijk van wat zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas doet, die tweede staat in de stand van het kampioenschap met 85 punten achterstand. Als Bottas wint en Hamilton wordt tweede, dan is de Brit ook wereldkampioen. Als Bottas het extra punt verdient door het rijden van de snelste raceronde, dan moet Hamilton nog even wachten met feestvieren.

Mocht Hamilton onverhoopt uitvallen, wat hem dit seizoen nog niet is overkomen, dan moet Bottas zesde of hoger eindigen om te voorkomen dat Hamilton al in Turkije de titel wint.

De Engelsman heeft de beste papieren op Istanbul Park, waar de Formule 1 sinds 2011 niet heeft gereden. Hij won dit seizoen al negen van de dertien races, inclusief de races op de Europese circuits die vanwege de coronapandemie werden toegevoegd aan de kalender (Mugello, Nürburgring, Imola en Portimão). Bovendien zegevierde hij in 2010 in de GP van Turkije.