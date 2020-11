Hamilton trok meer aandacht als activist dan coureur

Lewis Hamilton stevent met groot machtsvertoon af op zijn zevende wereldtitel in de Formule 1. Hij zegevierde dit jaar in negen van de dertien verreden grands prix en kan zich zondag in Turkije al laten kronen tot kampioen. Natuurlijk viel zijn dominante optreden op en was er van alle kanten bewondering voor zijn recordaantal overwinningen, maar de Brit trok veel meer de aandacht buiten de racebaan met een voor een sportman ongekend fanatiek activisme.

Dat begon allemaal na de dood van George Floyd, de zwarte Amerikaan die door politiegeweld om het leven kwam in Minneapolis. Hamilton schaarde zich vrijwel direct bij de groep prominente sporters die hun afschuw uitten over het aanhoudende racisme. Hij riep zijn collega’s in de Formule 1 op eveneens openlijk afstand te nemen van discriminatie.

De Brit nam initiatieven om te getuigen van zijn afkeer tegen de rassenongelijkheid. Hij introduceerde het knielen op de startgrid voor aanvang van een grand prix, droeg t-shirts ter ondersteuning van de Black Lives Matter-beweging en kreeg zijn renstal Mercedes zover de auto voor dit seizoen in overwegend zwarte kleuren te spuiten. Hamilton was zelfs rebels door op te roepen alle standbeelden van mensen met racistische achtergronden af te breken. Hij liep ook mee in een antiracismeprotest in Londen.

Maar de sociaal bewogen coureur toonde ook een diplomatieke kant door een commissie in het leven te roepen die meer diversiteit in de Formule 1 nastreeft. “Sinds ik mijn professionele racecarrière in de Formule 1 begon, veertien jaar geleden, was ik de eerste gekleurde coureur en tot op de dag van vandaag is dat helaas nog steeds het geval”, beargumenteerde Hamilton zijn initiatief. Hij nam zelf zitting in het bestuur en wist hooggeleerde en hooggeplaatste mensen van buiten de racesport over te halen zitting te nemen in The Hamilton Commission.

Naast zijn strijd tegen de ongelijkheid bouwde Hamilton ook verder aan zijn imago van de milieuvriendelijke miljonair die zich inzet om het klimaat te verbeteren. Hij richtte een eigen renstal op die volgend jaar meedoet in de Extreme E, een nieuwe autosportklasse van elektrische terreinwagens die races organiseert in afgelegen natuurgebieden om aandacht te vragen voor het klimaatprobleem.

Onderwijl ging Hamilton onverminderd door met het winnen van races en knaagde hij verder aan de onaantastbaar geachte status van Michael Schumacher als beste coureur aller tijden. Hamilton zal met zijn zevende wereldtitel het record van de Duitser evenaren en mag dan met recht de titel van beste aller tijden overnemen, want hij is inmiddels recordhouder aantal grandprixzeges (93), aantal polepositions (97) en podiumplaatsen (162).