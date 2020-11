Los Angeles Lakers begint basketbalcompetitie zonder fans

Los Angeles Lakers begint de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA zonder fans op tribune, zo maakte de titelhouder bekend. Het nieuwe seizoen begint vlak voor kerst.

De Lakers hebben dat besluit genomen in samenspraak met de autoriteiten in Californië en zegt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten te houden. De club van LeBron James werd een maand geleden kampioen door Miami Heat in de finale met 4-2 te verslaan. Die duels werden gespeeld in Orlando, op het complex van Disney World.

Recent werd er goedkeuring gegeven aan het plan om de basketbalcompetitie op 22 december te laten beginnen. Er zullen 72 wedstrijden worden gespeeld, minder dan gebruikelijk.